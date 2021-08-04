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4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İran'da koronavirüs nedeniyle 409 ölüm daha

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:40
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 409 artarak 92 bin 194’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 357 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 263'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 19 bin 84’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 409 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 92 bin 194 olduğu ifade edildi.

Kovid-19-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 959'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 444 bin 798’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 168 bin 347 oldu.

Etiketler: İran, Kovid-19
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