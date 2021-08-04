İran'da koronavirüs nedeniyle 409 ölüm daha

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 409 artarak 92 bin 194’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 357 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 263'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 19 bin 84’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 409 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 92 bin 194 olduğu ifade edildi.

Kovid-19-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 959'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 444 bin 798’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 168 bin 347 oldu.