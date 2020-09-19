İran'da Kovid-19 nedeniyle 166 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 118 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 166 kişinin daha öldüğünü ve 2 bin 845 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 118'e, vaka sayısının da 419 bin 43'e çıktığını kaydetti. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 893'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 357 bin 632'ye ulaştığı bilgisini verdi. Lari, bugüne kadar ülkede 3 milyon 719 bin 210 kişiye test yapıldığını aktardı. AA

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