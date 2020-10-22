İran'da Kovid-19 nedeniyle 304 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 304 kişinin daha öldüğünü ve 5 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 650'ye, vaka sayısının da 550 bin 757'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 895'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 442 bin 674'e ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 628 bin 866 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi. AA

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