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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İran'da kutsal mekanlar yarın açılıyor

23 Mayıs 2020, Cumartesi 13:38
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Kutsal mekanların yarın itibarıyla güneşin doğuşundan bir saat sonra yeniden açılmasına ve gün batımından bir saat önce kapanmasına karar verildi." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların yarından itibaren halkın ziyaretine açılacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Virüsle mücadelede alınan tedbirlerle üç aşamayı geride bıraktıklarını ifade eden Ruhani, "Şimdi önümüzde, koronayı kontrol aşaması olarak değerlendirdiğimiz koronayı yönetme ve virüsle mücadelede dördüncü aşama var." dedi.

Ülke genelinde vaka ve can kayıplarının düşüş sürecine girdiğini dile getiren Ruhani, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 88'inin de kronik hastalığı bulunan kişiler olduğuna dikkati çekti. Ruhani şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 eyalette şartların iyi olduğu ve virüsün kontrol altında olduğu söylenebilir. Bu süreçte enfekte olanların izole edilmesine azami önem verilecek. Bizim için virüsün bulaştığı kişileri tespit edip onları evde ya da hastanede karantina altında tutmamız büyük önem taşıyor."

Durumun salgın öncesine dönmesinin zor olduğuna ilişkin halk arasında korkuya yol açan söylentilerin yersiz olduğunu belirten Ruhani, "Biz işimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmeli ve virüsten korkmamalıyız. Bununla birlikte sağlık talimatlarına da uymayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların da yarından itibaren açılmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, "Önceki toplantıda kutsal mekanların üç saat sabah ve üç saat öğleden sonra halkın ziyaretine açılması kararlaştırılmıştı ancak yetkili arkadaşlarımız bunun zor bir iş olacağını söyledi. Bu nedenle kutsal mekanların yarın itibarıyla güneşin doğuşundan bir saat sonra yeniden açılmasına ve gün batımından bir saat önce kapanmasına karar verildi." diye konuştu.

AA

Etiketler: İran, kutsal mekan
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