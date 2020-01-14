İran’da tepkiler yayılıyor

İran’da göstericiler, Kasım Süleymani’nin posterini yırttı. “Diktatöre ölüm” ve “Hamaney’e ölüm” sloganları attı.

İran yalanı sorguluyor

İran’da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla önceki gün Tahran’da başlayan rejim karşıtı gösteriler başkent Tahran’ın yanı sıra Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerine de yayıldı. Göstericiler, Tahran’da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani’nin posterini yırttı. Tahran’ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, “Diktatöre ölüm” ve “Hamaney’e ölüm” sloganları attı. Tahran’daki gösterilerde güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti. Polis ve Devrim Muhafızları’nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı’na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu. Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı. Tahran - aa

İranlı siyasetçi Şekurirad: “Tek çare iyi bir yönetim”

İran’daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti. Şekurirad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ve devletin mevcut yöntemlerle yönetilmesi halinde sonuç alınamayacağını savundu. Şekurirad, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun 3 gün boyunca açıklanmamasına da tepki gösterdi. Şekurirad, şunları kaydetti, “Kim ne niyetle uçağın füzeyle vurulması hatasının üstünü örtme kararı aldı bilmiyoruz. Bu, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin çehresine asit dökmektir ve kolay tamir edilecek bir durum değildir. Tek çare iyi bir yönetim yaklaşımının benimsenmesidir” Tahran - aa