İran yalanı sorguluyor

İranlı reformist siyasetçi Mustafa Taczade, “İran’da yalan dolanın bu kadar revaçtaolduğuna asla inanmıyordum. Neden ve nasıl bu hale geldik” dedi.

İranlı reformist siyasetçiler, İran ordusunun “yanlışlıkla” düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili gerçeklerin 3 gün boyunca gizlendiğini öne sürerek yönetime tepki gösterdi. Tımeturk’deki habere göre İranlı reformist siyasetçi Mustafa Taczade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mir Hüseyin Musevi, Ali Ekber Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi dönemlerinde bakan yardımcılığı yaptığını hatırlatarak, “Devlet işlerini biliyorum. İran’da örtbasın, yalan dolanın bu kadar revaçta olduğuna asla inanmıyordum. Neden ve nasıl bu hale geldik? Üzgünüm ve milletten özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bütün dünyaya yalan söyledik

Tahran Üniversitesinden siyaset bilimci öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise Ukrayna’ya ait uçağın vurulmasının ABD’nin 1988’de İran’a ait Airbus uçağını düşürdüğü olaya benzediğini ifade ederek, şunları aktardı, “ABD’liler yaptıkları yanlışı anladıklarında zaman kaybetmeden itiraf ettiler. Biz ise 3 gün dünyaya ve insanlara yalan söyledik. Propagandamızı yapanlar da her zaman olduğu gibi millete komplo teorilerini anlattılar” Reformistlerin önemli isimlerinden Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki de Kasım ayındaki benzin protestolarında ölenlere atıfta bulunarak, “Kasım ayı protestolarında ölülerin ve yaralıların sayısını gizlediniz. Eğer yapabilseydiniz uçağın düşüş sebebini de gizlerdiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Süleymani’den sonra 232 sivil öldü

İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun dış operasyon birimi olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından 232 sivil suikasta bağlı gelişen olaylar dolayısıyla öldü veya öldürüldü. Şu ana kadar ölen 232 kişiden hiçbiri ABD’li değil. The Independent’teki habere göre İran, Süleymani sonrası generallerinin intikamını alacağını duyurmuştu. Irak’taki ABD üslerine Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan füzeler bu üslerde küçük çaplı maddî hasarlara yol açsa da üslerde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 8 Ocak’ta İran’ın başşehri Tahran’dan yaptığı kalkıştan kısa bir süre sonra İran tarafından düşürülen Ukrayna Hava Yolları’na ait uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı öldü.

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Trump: 35 milyar doları verin çıkalım

ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin başkan yardımcısına düzenlediği saldırıyı Irak’ın başşehri Bağdat’ta öldürmesi, Irak siyasetinde ABD’nin askerî varlığını yeniden tartışmaya açtı. The Independent’deki habere göre Irak Başbakanlığı’nın ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, FOX News’de katıldığı özel röportajda bu konuya da değindi. Trump, konuyla ilgili soruya “Eğer parasını verirlerse niye olmasın?” cevabını verdi. Trump şunları söyledi,” Irak’ta dünyanın en pahalı havalimanı tesislerinden birini oluşturmuşuz. Eğer ayrılacaksak bize elçilikler için, inşa ettiğimiz yapılar için, yaptığımız yatırım için para ödemek zorundasınız. 35 milyar dolar para harcamışız. Bence onlar da bu parayı ödeme konusunda hemfikir olacaklardır. Yoksa biz orada kalacağız.”