İran’dan İsrail’e: Bizi sınamayın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: “İran’a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim, kararlı bir cevapla karşılanacaktır.”

İran, İsrailli bir şirkete ait petrol tankerine düzenlenen, 2 kişinin öldüğü saldırının ardından Tel Aviv yönetiminden gelen tehditlere karşılık “Bizi sınamayın” açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Başbakanı Natali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Tahran’a yönelik askerî saldırı tehditlerine cevap verdi.

İsrail’in ülkesine yönelik saldırı tehditlerini “uluslar arası hukukun açık ihlâli” olarak niteleyen Hatibzade, “Bu tür kötü niyetli davranışlar, Batı’nın (İsrail’e) körü körüne desteğinden kaynaklanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Hatibzade, “İran’a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim, kararlı bir cevapla karşılanacaktır. Bizi sınamayın.” açıklamasında bulundu. İsrailli iş insanı Eyal Ofer’in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı “Mercer Street” adlı petrol tankeri, 29 Temmuz’da Tanzanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderken Umman Denizi’nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz diğeri Romanyalı 2 kişi öldü.

İran reddetmişti

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran’ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Bennett 3 Ağustos’ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek, “Bütün Orta Doğu’yu ateşe verirken Tahran’da sakince oturamazlar. Bu iş bitti.” demişti. İsrail Savunma Bakanı Gantz da konuyla ilgili açıklamasında, ülkesinin İran’a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti.