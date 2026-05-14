"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

"İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz"

14 Mayıs 2026, Perşembe 12:13
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek, "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ülkesinin BRICS ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Erakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi.

Erakçi, barışsever İran halkının savaş peşinde olmadığını ancak silahlı kuvvetlerin "yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu" söyledi.

ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında saldırgan değil mağdur konumunda olduklarını savunan Erakçi, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonları ile karşılaştığını belirtti.

Erakçi, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

BRICS üye ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulunan Erakçi şöyle devam etti:

"İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasadışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM Şartı'nı ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor."

İran Dışişleri Bakanı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz"

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi

    Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da 8 beldeyi tehdit etti

    Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına:Ölenlerin sayısı 89'a çıktı
    📷

    Demokratik cumhuriyete hasretiz - 14 Mayıs: Tek partiden demokrasiye

    Emekliye bayram tatili de hayal

    Havza, sular altında kaldı

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    Çağın utancı: Transhumanizm

    İnsanın bir gayesi varsa Allah yolunu gösteriyor

    Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama

    Kültürel tahakküm - Kemal Sayar: Ruhlar da işgal ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Havza, sular altında kaldı
    Genel

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...
    Genel

    Emekliye bayram tatili de hayal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz
    Genel

    Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef
    Genel

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi
    Genel

    Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da 8 beldeyi tehdit etti
    Genel

    Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına:Ölenlerin sayısı 89'a çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.