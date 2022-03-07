İSİG: Şubat ayında 106 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayında 106 işçinin öldüğünü açıkladı.

Verilere göre iş cinayetlerinde ölen emekçi sayısı daha yılın ilk iki ayında 225’i buldu. Bu süre içinde 8 motorlu kuryenin can verdiğine dikkat çeken İSİG, “Moto kurye eylemleri bu ayda da yoğunlaşarak devam etti, önemli bir nedeni de iş cinayetleri tablosunda artık moto kurye ölümlerinin (ki genç bir yaş ortalamasına sahip) bir başlık olarak yerini alması” saptamasında bulundu.

İSİG, 3 çocuk işçinin de öldüğünü bildirerek; “Üç çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçilerden birisi tarım işçisi diğeri ise moto kurye. Bir de geçen yıl kayıtlarımızda yer almayan stajyer çocuk işçi ölümü tespit ettik” bilgisini paylaştı.

Ankara - Anka