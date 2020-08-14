İslam dersine itirazı mahkeme reddetti

ALMANYA’DA SAARLAND İDARÎ MAHKEMESİ, OKULLARDA İSLAM DİN DERSİ VERİLMESİNE KARŞI AÇILAN DÂVÂYI, ‘HAKLARIN İHLÂL EDİLMEDİĞİ’ GEREKÇESİYLE REDDETTİ.

Ülke basınındaki haberlerde, Musevi Alman vatandaşının Saarland eyaletinde verilen İslâm din derslerine karşı açtığı davanın, Saarland İdarî Mahkeme tarafından, davacının “kişisel olarak etkilenmediği” ve “haklarının da ihlâl edilmediği” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Mahkemenin, İslâm din dersinin düzenlenmesi ile dâvâcının kişisel haklarının ne şekilde ihlâl edildiğinin açıklığa kavuşmadığı ve bu kişinin din özgürlüğünün de etkilenmediğine işaret ettiği aktarıldı. Saarland eyaletinde 4 ilkokulda model proje kapsamında verilen İslâm din dersinin yasa dışı olduğunu savunarak dersin yasaklanmasını isteyen dâvâcının, İslam din dersinin okutulmasının din ile devlet işlerinin ayrılması ilkesiyle uyuşmadığı ve din dersinin prensip olarak anayasaya aykırı olduğunu savunduğu ifade edildi.

DİYANET İLE İŞBİRLİĞİNE ELEŞTİRİ

Saarland eyaletinde Musevi din dersinin de desteklenmediğini ileri süren dâvâcının, eyaletin model proje kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile iş birliği yapmasını da eleştirdiği kaydedildi. Dâvâcının mahkemenin kararına itiraz etme hakkı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Saarland eyaletinde 5 yıldan beri devam eden ve bir yıl önce 4 yıl daha uzatılan model projede, Saarland eyalet yönetimi, İslâm din dersinin okullarda verilmesinde 6 Müslüman dini kurumla iş birliği yapıyor.