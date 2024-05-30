İslam dünyasına ‘harekete geç’ çağrısı

Irak hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırımını önlemek için İslam dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

Irak’ın, son dönemde birçok ülkenin Filistin devletini tanımasını yüksek bir şekilde takdir ettiğini belirten Avvadi, şunları kaydetti: “Irak; Arap, İslam ve bölgesel düzeyde sorumlu bir halk ve resmi hareket çağrısı yapıyor. Uluslararası ve insani normlara kayıtsızlığın sona erdirilmesi, tam teşekküllü bir soykırımın önlenmesi, bölgede çatışmanın yayılmasının ve sorumsuzca şiddete doğru ilerlemesinin önlenmesi için baskı yapabilecek her sesin harekete geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.”

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