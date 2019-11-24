İslâm Ülkeleri İstanbul’da buluşacak

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesinin (İSEDAK) 35’inci toplantısı bugün başlıyor.

İSEDAK’ın 35’inci toplantısı 25-28 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecekler. Toplantının Bakanlar Oturumu 27-28 Kasım’da yapılacak. Bakanlar Oturumu öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar, 25-26 Kasım’da gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler amacıyla bir araya gelecekler. İSEDAK toplantısı bu yıl “Gıda Sistemleri” konusuna odaklanacak. İslâm ülkelerinden katılacak bakanlar “İslâm Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” konusunda görüş alış verişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak. Ayrıca toplantıda, İSEDAK’ın üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek ve 24-25 Nisan 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 35’inci İzleme Komitesi Toplantısı’nda kabul edilen taslak gündemdeki konular tartışılacak. AA

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