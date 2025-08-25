Gençlere yönelik faaliyetleriyle tanınan Karamürsel Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği “Karamürsel’de 5. Şua Esintisi” adıyla düzenlenen okuma programına ev sahipliği yaptı. Program yalnızca bir okuma faaliyeti değil; aynı zamanda imanî bir birleşmenin ve kardeşliğin canlı bir örneği oldu.

Süleyman Alp Özcan - Abdurrahman Önbaş - Kocaelİ

Kocaeli’nin manevî hayatında önemli bir yere sahip olan Karamürsel Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Temsilciliği, geçtiğimiz hafta gençlerin gönül dünyasında unutulmaz izler bırakan özel bir programa ev sahipliği yaptı. Liseli öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu program, Risale-i Nur Külliyatı’nın mühim bir eseri olan 5. Şua etrafında şekillendi.

Bir hafta süren bu okumalar, yalnızca kitap sayfaları arasında geçen bir faaliyet değil; aynı zamanda imanî bir konunun, kardeşlik ruhunun ve manevî atmosferin canlı bir şekilde yaşandığı bir buluşma oldu.

FARKLI BİR HEYECAN YAŞANDI

Türkiye’nin dört bir yanında benzeri çalışmalar yürütülürken, Karamürsel’deki bu program farklı bir heyecana sahne oldu. Katılımcılar, Risale-i Nur’un hakikatlerini sadece okumakla kalmadılar; aynı zamanda anlamaya, hayatlarına tatbik etmeye ve çağdaş problemlerle bağdaştırmaya gayret gösterdiler. Özellikle gençlerin böylesine bir iman dersine yoğun ilgi göstermesi, geleceğe dair umutları pekiştirdi.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAP BULDU

Program, samimî bir meşveretin ardından açıldı. Katılımcıların çoğunluğunu lise öğrencileri oluşturdu. Her gün belirlenen saatlerde toplanıldı; toplu tefekkür ile başlayan dersler, 5. Şua’dan seçilen bölümlerin okunmasıyla devam etti. Merak edilen kısımlar sorularla derinleştirildi, müzakerelerle farklı bakış açıları ortaya kondu. Böylece iman hakikatleri gençlerin zihninde daha da kökleşti.

Mekân olarak tercih edilen Karamürsel Çınar Derneği Temsilciliği, samimî atmosferi ve rahat ortamıyla programın verimliliğini artırdı. Düzenli hazırlık, kitapların tertibi ve ev sahiplerinin misafirperverliği katılımcılara ayrı bir huzur verdi. Bu mekânda sadece kitap okunmadı; kalpler kaynaştı, dostluklar kuvvetlendi ve iman kardeşliği hissi canlı bir şekilde yaşandı.

5. ŞUA’NIN MANASI

Risale-i Nur’un 5. Şua’sı, imanî meselelerin yanı sıra İslâm dünyasının maruz kaldığı sıkıntıları ve bu sıkıntılara karşı gösterilmesi gereken tavırları ele alır. Gençlerin bu metni dikkatle incelemesi, onları sadece teorik bilgiye ulaştırmadı; aynı zamanda günümüz dünyasında karşılaştıkları zorluklara karşı manevî bir kalkan kazandırdı

Derslerde en çok vurgulanan nokta, imanın hayata yön verici bir güç olduğu ve mü’minlerin dayanışma ruhunu asla kaybetmemesi gerektiğiydi.

SAĞLAM BİR YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Her gün yapılan okumalar sayesinde gençler, hem iç dünyalarına yöneldiler hem de dış dünyanın getirdiği problemleri iman penceresinden değerlendirmeyi öğrendiler.

Öğrenciler sadece dinleyen değil; aynı zamanda fikirlerini paylaşan, sorular soran ve cevaplar arayan bir topluluk oluşturdu. Böylece program, klasik bir ders halkasından çıkarak bir “iman mektebi” kimliği kazandı.

Katılımcılar, özellikle sosyal medya bağımlılığı, modernleşmenin getirdiği yabancılaşma ve ahlâkî aşınma gibi meseleleri 5. Şua perspektifinden değerlendirme imkânı buldu. Risale-i Nur’un prensipleri onlara sağlam bir yol haritası sundu.

KARDEŞLİK RUHU PEKİŞTİ

Program boyunca en çok hissedilen duygu, kardeşlik ruhuydu. Birlikte yemekler yendi, dersler dinlendi ve dualar edildi. Kısa sürede güçlü bağlar kuran gençler, bu bir haftalık programı “yıllara bedel bir manevî kazanım” olarak değerlendirdi.

ORGANİZASYONUN ÖNEMİ

Karamürsel Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Temsilciliği, uzun süredir gençlere yönelik faaliyetleriyle tanınıyor. Bu program da derneğin titiz çalışmaları ve gönüllülerin fedakâr gayretleri sayesinde Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle başarıyla gerçekleştirildi.

Dernek yetkilileri, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve gençlerin manevî dünyalarının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

GELECEĞE DAİR UMUTLARİNŞA EDİLDİ

Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, katılımcılar bu tür okumaların süreklilik arz etmesi gerektiğini vurgulandı. Gençlik döneminin, iman hakikatlerinin kalıcı bir şekilde yerleşmesi için en kritik zaman dilimi olduğunun altı çizildi. Karamürsel’de gerçekleştirilen bu program, gençlerin zihninde bilgi bırakmakla kalmadı; ruhlarına huzur, kalplerine heyecan ve geleceğe dair umut inşa etti.

KATILIMCI YORUMLARI

Program sonunda liseli 8 öğrenci, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

​1. ​Abdurrahman Önbaş (Lise 2): 5. Şua’yı işledik, hakikatleri öğrendiğimiz gibi doğruyu yanlıştan ayırmayı ve ahirzamanda nasıl hareket etmemiz gerektiğini anladık. Allah razı olsun.

​2.​ Ali Metehan Güler (Lise 3): Program çok güzeldi, ahirzamanla ilgili güncel konulara değindik. Çok beğendim. İnşallah Karamürsel’de nice programlar olur.

​3.​ Berat Yalçın (Lise 2): Merak ettiğim tüm soruların cevaplanması ve programın titizlikle yürütülmesi beni çok mutlu etti.

​4.​ Burak Yalçın (Lise 4): Ahirzamanla ilgili güncel meselelerin konuşulması ve merak edilen soruların abilere yöneltilebilmesi çok kıymetliydi.

​5.​ Kerem Salih Sakal (Lise 1): İlk defa böyle bir programa katıldım ve çok etkilendim. Risale-i Nur’un her satırında kendimi buldum. Buradan yeni bir heyecanla ayrılıyorum.

​6.​ Murat Asutay (Lise 2): Kardeşlik, dayanışma ve 5. Şua dersleri… Hepsi kalbime dokundu. İnşallah bu programlar devam eder.

​7.​ İsmail Karakaş (Lise 2): Bir haftalık süre bana yıllar kazandırdı. Okumalarda anladıklarım hayatımın her alanında bana yol gösterecek. Çok büyük bir enerjiyle ayrılıyorum.

8. Süleyman Alp Özcan (Lise 2): Böyle programların hizmete vesile olması dışında bireyin kendi iç dünyasında olan siyah lekeleri düzeltmesine vesile oluyor. Allah yâr ve yardımcımız olsun...

VELHASIL

“Karamürsel’de 5. Şua Esintisi” adıyla düzenlenen bu program, sadece bir okuma faaliyeti değil; aynı zamanda imanî bir birleşmenin ve kardeşliğin canlı bir örneği oldu.

Liseli gençlerin gösterdiği yoğun ilgi, gelecek nesillerin imanla yoğrulmuş sağlam bir karakterle yetişeceğinin en güzel işaretiydi. Kocaeli Karamürsel’de bir hafta boyunca yaşanan bu manevî atmosfer, hem hafızalarda hem gönüllerde silinmez izler bıraktı.