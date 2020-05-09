İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 179 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak toplamda 26 bin 478'e çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 229 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 179'a düştü. Bu rakamın, 19 Mart'tan bu yana Kovid-19 nedenli "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış" olması dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 478'e ulaştı.

PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 604 artışla 223 bin 578'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 binden fazla artışla 133 bin 952'ye yükseldi.

Salgının en fazla görüldüğü Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 598 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısının 132 artışla 41 bin 436'ya çıktı.