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5 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail, 363 gündür Gazze'yi vuruyor

05 Ekim 2024, Cumartesi 13:06
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 788’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 363 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde “8 katliam” gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 788’e, yaralı sayısının da 96 bin 794’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Merkezi

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İsrail Lübnan’da da 25 köyün boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 25 köyün sakinlerinden yaşadıkları yerleri boşaltarak Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 60 kilometre kuzeye gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı saldırı düzenleyeceğini belirtti ve acil tahliye uyarısının yapıldığı köylerin listesini paylaştı.Adraee, ismi geçen yerlerde yaşayanlara “evlerini boşaltıp Evveli Nehri’nin kuzeyine gitmeleri” çağrısında bulundu. Bölge halkını “güneye gitmemeleri” konusunda uyaran Adraee, İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğine işaret etti. Kudüs - aa

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