İsrail 5 BM çalışanını daha öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattığı Gazze’de 5 UNRWA çalışanının daha öldüğünü duyurdu.

Lazzarini, “Son günlerde, UNRWA’nın 5 çalışanının daha öldürüldüğü doğrulandı ve hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının sayısı 284’e çıktı. Bunlar öğretmenler, doktorlar ve hemşirelerdi; halkına en savunmasız kesimlerine hizmet ediyorlardı” ifadelerine yer verdi. Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın sıkılaştığına dikkati çeken Lazzarini, İsrail’in yaklaşık 3 hafta önce her türlü insanî yardım ve temel ticarî malzemenin girişini yasakladığını ve bunu sürdürdüğünü hatırlattı. AA

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