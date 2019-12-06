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6 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

İsrail askerleri 27 Filistinliyi yaraladı

06 Aralık 2019, Cuma 19:22
İsrail askerlerinin üç hafta aradan sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinliyi yaraladığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesi, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, her hafta cuma günü sınırda düzenlenen barışçıl gösterilerin güvenlik nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. Komite, İsrail'in 12 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası bu kararı almıştı.

Etiketler: İsrail, asker, Filistinli
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