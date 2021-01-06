İsrail askerleri Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentinde, Filistinlilere ait yaklaşık 2 bin zeytin ağacını söktü.

Selfit’e bağlı Deyr Ballut Beldesi Belediye Başkanı Yahya Avde İsrail güçlerinin, beldenin batısında Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktüğünü belirtti. Avde, askerlerin söz konusu bölgenin "C bölgesi" olduğunu gerekçe göstererek, ağaçları söktüğünü ifade etti. İsrail makamlarının geçen yıl zeytinlik sahiplerine ağaçları sökmeleri için ihtarname gönderdiğini belirten Avde, bu durumun mahkemeye taşındığını ve henüz mahkeme sonuçlanmadan sökme işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Avde, İsrail askerlerinin bu uygulamasını kınayarak, bölgenin Filistinlilerin özel mülkü olduğunu ve Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için alana el koymaya çalışıldığını vurguladı. AA

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