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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

İsrail-BAE anlaşmasına 3 ülke daha tepki gösterdi

15 Ağustos 2020, Cumartesi 21:38
Kuveyt, Yemen ve Fas'ta siyasi gruplar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

İsrail - BAE anlaşmasına tepkiler devam ediyor
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden BAE'ye sert tepki

 

 

 

 

Kuveyt'te bulunan "Arap Akımı","Sivil Muhafazakarlar Partisi","Adalet ve Barış Birliği", "Ulusal İslami İttifak","Ulusal İttifak Birliği" , "Ulusal Bağlılık Birliği" ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı "İslami Anayasal Hareket" (Hadas), BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına ilişkin ortak tepki açıklaması yaptı.

Siyasi hareketlerin internet sitelerinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'le normalleşmenin bir bakış açısı değil ihanet olduğunu ve siyonist varlığın tanınmasının Filistin'e, Filistin halkına, Arap ve İslam toplumlarına karşı işlenmiş bir suç olduğunu tartışmasız ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'le anlaşma projelerinin, pratikte, Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan utanç anlaşmasının maddelerini tamamladığı ifade edildi.

Yemen'deki Islah Hareketi: "Tarihi bir suç"

Yemen Islah Partisi Basın Dairesi Başkanı Adnan el-Adini, BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını "tarihi bir suç" şeklinde nitelendirdi.

Adini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin İsrail ile yapmış olduğu anlaşmaya dair değerlendirmelere yer verildi.

Normalleşme yanlılarının Ortadoğu'da İsrail'le yakınlaşmak için her şeyden vazgeçtiklerini belirten Adini, geride yıkılmış bir Arap milleti ve tek bir gücün eline bırakılmış Filistin davası kaldığını ifade etti.

Adini açıklamasında, "Bu durum, normalleşmeyi tarihi bir suç haline getiriyor. Bu Yeni Doğu sistemini benimseyen rejimler utançtan başka bir şey elde edemiyor." ifadelerini kullandı.

Fas Filistin Ulusal Çalışma Grubu: "Acil diplomatik tavır alınmalı"

Fas meclisinde bulunan Filistin Ulusal Çalışma Grubu yaptığı yazılı açıklamada, BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması üzerine "acil diplomatik tavır alınmalı" çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsrail-BAE arasındaki anlaşma "BAE liderlerinin resmi ihaneti" şeklinde nitelendirilirken, "Fas devleti bu büyük ihanete tüm kurumlarıyla gerekli siyasi ve diplomatik cevabı acilen vermelidir." ifadelerine yer verildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

AA

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