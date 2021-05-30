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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail basını: Netanyahu sosyal medyayı engellemek istedi

30 Mayıs 2021, Pazar 21:23
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin gösteriler düzenlemesi üzerine sosyal medyayı engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, 10-21 Mayıs tarihlerindeki Gazze saldırıları sırasında sosyal medyayı engelleme girişiminde bulundu.

İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun iki kez sosyal medyanın engellenmesini önerdiği, ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve güvenlik yetkilileri tarafından bu önerinin reddedildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin özellikle sosyal medya platformu TikTok üzerinden örgütlendiğini belirten Netanyahu'nun muhtemel bir isyanı önlemek için bu öneriyi yaptığı ifade edildi.

Walla News'te yayımlanan haberde ise sosyal medyayı engelleme önerisinin Netanyahu tarafından ortaya atılmadığı, güvenlik kaynaklarının önerdiği planı desteklediği kaydedildi.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'ta Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından İsrail vatandaşı Filistinliler birçok bölgede protestolar düzenlemişti.

Gösteriler sonrasında İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Gösterilere katılan yüzlerce Filistinli gözaltına alınırken, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor.

AA

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