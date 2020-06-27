İsrail cezaevlerindeki Filistinliler işkence altında

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin yüzde 95’i tutukluluklarının ilk anından cezaevine girişlerine kadar işkenceye maruz kalıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistinli tutukluların “tek kişilik hücrede tecrit edilme, sağlıksız şartlarda tutulma, sistematik baskınlar, tıbbî ihmal sonucu yavaş yavaş ölüme terk edilme” gibi uygulamalara maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, tutukluların 20 saate varan sorgulama seanslarından geçirildiği, uykusuz bırakıldığı, vücuttaki kan akışını durduran yöntemlerle bağlandığı, başlara kirli torbaların takılması, sandalyeye uzun süreli bağlama, dayak, tekme, tokat, aşağılama ve küfürlere maruz kalabildiği vurgulandı. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail cezaevlerinde 5 bini aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor. AA

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