İsrail’den nefret ediyorlar

Eski ABD Başkanı Donald Trump eski danışmanı Sebastian Gorka’ya internet üzerinden verdiği mülakatta, Demokratlara oy veren Yahudi seçmenleri hedef aldı.

ABD’deki Demokratların Gazze saldırıları nedeniyle İsrail’e yönelik eleştirilerinin artmasıyla ilgili bir soruya Trump, “Gerçekte onların İsrail’den nefret ettiğini düşünüyorum. Demokrat Parti, İsrail’den nefret ediyor” cevabını verdi. Trump, daha sonra “Demokratlara oy veren herhangi bir Yahudi, dininden nefret ediyor demektir. İsrail hakkındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerinden utanmaları gerekiyor çünkü İsrail yok edilecek” değerlendirmesini yaptı. AA

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