İsrail, devletler hukukunu ihlâl ediyor

BM’nin İsrail’in işgali altındaki Filistin bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler listesini açıklaması İsrail’i kızdırdı. İsrail’in bu tavrı devletler hukukunu ihlal olarak eleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 şirketin ismini açıklamasına İsrail’den tepki geldi. DW’deki habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’le artık işbirliği yapmayacağı duyuruldu. İsrail 2012 yılında da BM İnsan Hakları Konseyi ile işbirliğine son vermiş, ardından da BM’nin kültür ve bilim örgütü UNESCO’dan çekilmişti. İsrail, BM’yi ve BM’ye bağlı örgütleri İsrail düşmanı tavır almakla suçluyor.

ABD’den, İsrail’e destek

ABD de BM’nin listesine tepki gösteren İsrail’e destek verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, listenin açıklanmasına “öfkeli” olduğunu belirterek bunun sadece BM’nin yaydığı acımasız İsrail karşıtı bir tavrın onayı olduğunu dile getirdi. Pompeo, ABD’nin bu listenin oluşturulmasına hiçbir şekilde katkı sunmadığını vurguladı.

Filistinliler memnun

Filistinliler ise listenin açıklanmasından memnun. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erakat, “Bu veri bankası, İsrail’in yasadışı sömürgeci yerleşim niyetlerinin hesabını çekmesi için yarım yüzyıldan beri atılan ilk somut adım” diye konuştu. Listenin açıklanmasına destek veren Uluslararası Af Örgütü de “İşgal edilen bölgelere sivilleri yerleştirmek, insanî devletler hukukunu ihlâlidir ve bir savaş suçu ile kıyaslanabilir” açıklamasını yaptı. Listede adı yer alan şirketlerin yasadışı bir durumdan faydalandığına işaret eden örgüt, uluslar arası toplumun bu listeyle söz konusu yerleşimlerin normalleştirilemeyeceği konusunda bir mesaj verdiğini kaydetti.