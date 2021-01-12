İsrail, Fas’a geçici diplomatik misyon şefi atadı

İsrail, iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin’i Fas’a geçici diplomatik misyon şefi olarak atadı.

Tel Aviv’in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin’in, İsrail’in Fas’taki geçici misyon şefliğine atandığı belirtildi. Haberde, Govrin’in yakın zamanda görevine başlamak üzere Rabat’a gideceği kaydedildi. İsrail makamlarından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993’te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması’nın ardından başlamış ancak 2. İntifada’nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık’ta, İsrail ile ilişkilerin “en yakın zamanda” kurulacağını açıklamıştı. Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. AA

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