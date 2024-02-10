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İsrail gazetesi: Gazze'deki yıkım "atom bombası'' sonrasına benziyor

10 Şubat 2024, Cumartesi 16:02
Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde 4 ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntüleri "daha çok atom bombası atılmasının ardından oluşan görüntüler" olarak nitelendirdi.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, Gazze'nin İsrail ordusunun saldırıları öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Gazetenin "Gazzeliler evlerinden kaçtı, dönecek yerleri yok" başlıklı raporunda, "Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. İsrail ordusunun saldırılarının neden olduğu yeni gerçeklik, tüm bölgeyi uzun yıllar etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.

Yüz binlerce Gazzelinin evlerinden uzaklaştırıldığı ve Gazze Şeridi'nin geniş bir bölümünün yok edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yerli halk, askeri yetkililer ve gazeteciler büyük yıkım sahnelerini anlatıyor; içlerinden biri Gazze'nin kuzeyini ziyaret ettikten sonra 'Durum atom bombasından sonraki gibi' diyor."

Raporda, savaşın neden olduğu sisli ortam ve İsrail ordusunun gazetecilerin bölgeye girişini kısıtlaması nedeniyle yıkımı doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu ancak ABD'li araştırmacılara göre uydu verileri kullanılarak Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının muhtemelen hasar gördüğü veya yıkıldığı bir yıkım haritası oluşturmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Haritalarını oluşturmak için uydu analizini kullanan Amerikalı araştırmacılar Corey Shear ve Jamon van den Hoek'e göre, 29 Ocak itibarıyla muhtemelen Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının hasar görmüş veya yıkılmış olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletlerin (BM) şubat ayının başından bu yana sunduğu verilere göre Gazze'de konutların yüzde 60'ının hasar gördüğü veya yıkıldığı, 390 eğitim tesisi ile 20 su ve kanalizasyon tesisinin, 183 caminin ve 3 kilisenin hasar gördüğü, Parlamento dahil olmak üzere hükümet binalarının hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi.

AA

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