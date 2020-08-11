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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısını kapatıyor

11 Ağustos 2020, Salı 10:29
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı aldı.

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi gerekçesiyle Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini verdi. 

Haberde, insani yardımlar ve akaryakıt dışında tüm ticari mallara giriş engelinin bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Öte yandan adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili, İsrail makamlarının Filistin tarafına salı gününden itibaren Gazze'ye tüm inşaat malzemesi girişinin engellendiğinin bildirildiğini aktardı.

Yetkili, sınır kapısının kapatılma sebebinin Gazze'den İsrail tarafına yakıcı balonların fırlatılması olduğunu dile getirdi.

İsrail medyasına göre, İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki 5 yerleşim bölgesine dün fırlatılan yakıcı balonlar nedeniyle 12 yangın çıktı.

AA

Etiketler: İsrail, Gazze, ticaret kapısı
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