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İsrail gece boyunca katletmeye devam etti

02 Ağustos 2024, Cuma 11:27
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneyinde 8. Cadde ile Sabra Mahallesi çevresini bombaladı. Kentteki Ebu Iyde Kavşağı civarının bombalanması nedeniyle tarım arazisinde yangın çıktı.

 

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki "Ard el-Mufti" bölgesinde İsrail ordusu "Saad" ailesine ait evi hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun "el-Ağa" ailesine ait evi bombalaması sonucu Filistinli bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Maan bölgesinde, İsrail savaş uçakları "Ebu Cezer" ailesine ait evi hedef alması sonucu 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyi ile Nusayrat Kampı'nın kuzey kesimlerinin yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira'yı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde "Ebu Haşim" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinlinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Gazze'nin Zeytun Mahallesinde İsrail ordusunun "es-Sevafiri" ailesine ait evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu ölmüş, 4'ü de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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  • S.topuz

    2.8.2024 11:54:12

    Filistin altmış seneden beri Firaunlaşmış Zalimler tarafından sinsice İŞGAL edilmiş ve binlerce masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZÂLİM ve KÂTİL İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden ve engellemeyen vicdansızlara, hatta halen  desteklemeye devam edenlere yuhhhlar olsunnnn! 😪😭😥🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    2.8.2024 11:50:34

    İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliâmların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE!🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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