İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.
İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.
Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.