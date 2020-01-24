İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

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