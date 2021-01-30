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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

30 Ocak 2021, Cumartesi 12:03
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-İsaviyye beldesinde yaşayan Filistinli Dari ailesi, evlerine baskın düzenleyen İsrail polisi ve istihbarat teşkilatı mensuplarının şiddetli işkencesine maruz kaldıklarını açıkladı.

Dari ailesi fertleri, önceki gün şafak vakti gerçekleşen baskında İsrail güçlerinin kendilerine elektroşok tabancasıyla elektrik verdiğini, tekme ve tokatlarla darbederek ağır hakaretlerde bulunduklarını aktardı.

Baba Mervan Dari ve 13 yaşındaki oğlu Mehd Dari, Vadi Hilve Bilgi Merkezine giderek olayla ilgili yazılı bilgi verdi.

Baskında gözaltına alınan ve 13 saat sonra serbest bırakılan oğul Mehd, yazılı ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"İsrail polisi gece evimize geldi ve kapıyı kırarak yatak odamıza girdiler. Bizi uykudan uyandırıp ayağımızdan elektrik verdiler. Bizi polis aracına götürdüler. Babamı darbettiler. Annem ve kız kardeşlerimin önünde babama ağır küfürler ettiler. Amcalarım da dahil evde bulunan herkese saldırıp darbettiler."

Polis aracında ve Kudüs'ün batısındaki sorgu merkezi El-Mekubiyye'de sorgulama sırasında darbedildiklerini dile getiren Dari. "Ellerimizi arkadan bağladıktan sonra saat 03.00 ile 06.00 arasında abim ile beni dizlerimizin üstüne oturttular. Yere düştüğümüzde de bizi tekmelediler. Bize insan gibi davranmadılar." ifadelerine yer verdi.

Dari, polislerin baskında herkesi gözlerini kapatarak darbettiğini, buna itiraz eden tüm aile fertlerine karşı elektroşok tabancası kullandığını ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu ifade etti.

Baba Mervan Dari ise "Başıma elektroşok tabancasıyla vurulması sonucu yaralandım. O sırada oğlumun yerde baygın bir şekilde yattığını gördüm. Diğer çocuğu da yerde görünce ona yardım etmeye çalıştım, ancak polislerden biri ağzıma vurdu ve birçok dişim kırıldı." ifadesini kullandı.

Başından ve ağzından kan geldiği sırada İsrailli bir istihbarat görevlisinin kendisine ve ailesine karşı ağır hakaretlerde bulunduğunu, küfürler savurduğunu belirten Dari, İsrail polisinin, kardeşine ve önlerine çıkan herkese saldırdığını aktardı.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistinli aile, işkence
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