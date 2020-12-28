"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İsrail iki haftalık karantinaya girdi

28 Aralık 2020, Pazartesi 11:59
İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pazar akşamından itibaren iki haftalık karantinaya girdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail polisi kapanmayla ilgili talimatların uygulanması hedefiyle ülke genelinde onlarca kontrol noktası oluşturdu. İki hafta sürecek karantinanın uzatılma olasılığı bulunuyor. 

Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek. Kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek. Toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

İsrailliler, evlerinden 1 kilometreden fazla uzağa gidemeyecek ve gıda maddesi almak için evlerinden dışarı çıkabilecek. Ayrıca, sağlık ve güvenlik gibi bazı stratejik sektörlerde çalışanlar ve tedavi amaçlı çıkışlar bundan istisna tutulacak.

280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Öte yandan Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede son bir hafta içinde 280 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını duyurdu.

İsrail'de 20 Aralık'ta, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasına başlanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen savaşı 2021'de bitmeli

    Bakan Koca: Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 143 bin vaka ve 1249 ölüm gözlemlendi

    Şehit Uzman Çavuş Özbent dualarla uğurlandı

    Asgari geçim indirimi rakamları da belli oldu

    'Türkiye ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzalayacak'

    Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusuna yığınak yapıyor

    Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 30 bini geçtiği Almanya’da son durum?

    Türk-İş yeni asgari ücrete tepki gösterdi

    Koronavirüsle ilgili haber yapan Çinli gazeteci hakkında hapis kararı

    Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki ateşkes ihlalleri devam ediyor

    4 şehir için ''çığ'' uyarısı

    Asgari ücret belli oldu

    Şemdinli'deki çığda diğer askerin de naaşına ulaşıldı

    ABD - Tennessee Savcısı: Patlama şüphelisinin intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık

    Hakkari'de feci kaza!

    Sokak kısıtlamasında 40 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın bir tek kelimesinin benzeri nasıl getirilemez?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.