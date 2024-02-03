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İsrail'in Gazze soykırımı devam ediyor: Gazze'de 27 bin 131 kişi katledildi

03 Şubat 2024, Cumartesi 12:28
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

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İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Filistin Kızılayı: İsrail güçlerinin kuşattığı Emel Hastanesindeki hastalar tehlikede

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı Gazze Şeridi'ndeki Emel Hastanesindeki hastaların tehlike altında olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yer alan Emel Hastanesinin çevresinde İsrail güçlerinin kuşatmasının 12 gündür devam ettiğini belirtti.

Hastanede tedavi gören böbrek hastalarının kuşatma sebebiyle başka bir hastaneye sevk edilemediği aktarılan açıklamada, "Emel Hastanesinde oksijen tükenirken, hastane çevresinde bombardıman ve silahlı çatışmalar hala devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki bombardıman sonrasında binanın çatısının ve çevresinin zarar gördüğü paylaşılan açıklamada, "yerinden edilmiş insanların kaldığı bölgeye yağmur suyunun sızdığı" kaydedildi.

AA

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