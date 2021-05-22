İsrail'in saldırılarında 170 gazeteci yaralandı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti.

Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı, Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarının medya sektörü ve çalışanları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Saldırılar sırasında yapılan ilk incelemelere göre bölgede medya kurumlarına ait 33 merkezin yıkıldığını söyleyen Ebu Bekir, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören ya da hedef alınan basın kuruluşlarının sayısının artabileceğine işaret etti.

Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70, Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olaylarında ise 100 gazetecinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sendika Başkanı, Batı Şeria'daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze'dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombalaması sonucu "Kudüs'ün Sesi" adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin vefat etmişti.