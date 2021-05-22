"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İsrail'in saldırılarında 170 gazeteci yaralandı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 12:25
Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti.

Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı, Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarının medya sektörü ve çalışanları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Saldırılar sırasında yapılan ilk incelemelere göre bölgede medya kurumlarına ait 33 merkezin yıkıldığını söyleyen Ebu Bekir, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören ya da hedef alınan basın kuruluşlarının sayısının artabileceğine işaret etti.

Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70, Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olaylarında ise 100 gazetecinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sendika Başkanı, Batı Şeria'daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze'dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombalaması sonucu "Kudüs'ün Sesi" adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin vefat etmişti.

AA

Etiketler: İsrail, saldırı
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgında daha da zenginleştiler

    Kırgız kadın Müslüman oldu

    Zigana'da ışığa az kaldı

    İsrail güçleri 50 Filistinliyi gözaltına aldı

    İspanya, koronaviürs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

    Hindistan Havayolları yolcularının verileri çalındı

    İsrail'in saldırılarında 170 gazeteci yaralandı

    İstanbul'da hava kirliliği yüzde 22 azaldı

    Biden'dan İsrail'e destek mesajı

    AB liderleri Brüksel'de toplanacak

    ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi önemli

    Eski Susurluk Komisyonu Başkanı Elkatmış: Böylesi görülmedi

    Hürriyet neden suskun?

    Gramla salatalık, dilimle karpuz

    BM uzmanlarından UCM'ye Filistin çağrısı

    Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem

    Sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Pandemide kumar bağımlılığı 6 kat arttı

    Destek balonu patladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hürriyet neden suskun?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Her avcı savcı olamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eski Susurluk Komisyonu Başkanı Elkatmış: Böylesi görülmedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beledü’l-Emin: Kudüs
    Abdurrahman AYDIN

    Kalp ve lâtifeleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu da lâf mı şimdi?
    Çetin ACAR

    Mafya-hükümet kavgası ve Demokratlar
    Cevher İLHAN

    Filistin dâvâsından “siyasî rant” ucuzluğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.