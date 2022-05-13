İsrail’in şiddeti insanlığı boğmaya devam ediyor!

G9 gazetecilik örgütleri platformu gazeteci Akile’nin öldürülmesine tepki göstererek, İsrail’in varlığının dayadığı şiddetin, insanlığı ve gerçekleri boğmaya devam ettiğini belirtti.

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Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) oluşturduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, İsrail’in varlığının dayadığı şiddetin, insanlığı ve gerçekleri boğmaya devam ettiğini belirterek İsrail’e tepki gösterdi.

İsrail’in Ortadoğu’yu yıllardır kan görüle çeviren şiddetiin bir gazeteci üzerinden gazeteciliği hedef aldığı vurgulanan açıklamada, “Katar merkezli El Cezire kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin Mülteci Kampı’nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırıda yerel gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralandı. Gazeteci Akile’nin öldürüldüğü saldırı, hiçbir karanlık nokta bırakılmaksızın açıklığa kavuşturulmalı ve sorumlular tarafsız bir ülkede kurulacak mahkemelerce yargılanmalıdır. Aksi takdirde Akile’nin öldürülmesi; İsrail ordusunun bile isteye, hedef seçerek yaptığı bir gazeteci suikastıdır” denildi.

Katliamın örtülmesine izin vermeyecek

Gazeteci Akile’nin öldürülüşünün, gazeteciliğin temel soruları olan 5N 1K çerçevesinde cevaba kavuşturulmadan ve sorumlular hesap vermeden kapanmayacağı vurgulanan açıklamada, “Savaşsız ve çatışmasız bir dünya için yazan, konuşan, mücadele eden her gazeteci; Akile’nin katledilişinin takipçisi, davasının sahibidir ve üstünün, Mavi Marmara katliamındaki gibi örtülmesine izin vermeyecektir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Akile’nin katli UCM’ye taşınacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıyacaklarını belirtti. Abbas, İsrail’in ortak soruşturma çağrısını da reddetti. Akile için düzenlenen resmi törende konuşan Filistin lideri “Bu suçla ilgili gerçeği sağlayamazlar” dedi ve “Suçu işleyen onlar ve biz onlara güvenmediğimiz için derhal Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) gideceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

RECEP GÖREN - ANKARA