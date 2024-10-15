İsrail'in son vahşeti

İsrail’in, Gazze’deki Aksa hastanesine düzenlediği saldırı sonucu, 4 sivil öldü. Hastaneye sığınan sivillerin kurduğu çadırların alev alması sonucu birçok sivil yanarak öldü.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi. Hastaneye yapılan saldırı sonucu, siviller tarafından hastane bahçesine kurulan birçok çadır alev aldı.

Alevlere uykuda yakalan sivillerin bir kısmı alevlerden kurtulamadı. İsrail saldırısı sonrası, alevlerin çadırlar arasında yayılmaya devam ettiği kaydedildi. WAFA’ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, ‘İsrail’in çadırlara yönelik saldırısı sonucu’ çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti. Sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Barış Gücüne de saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti. Giriş kapısını tanklarla tahrip eden İsrail güçlerinin tesisten ayrılmasının ardından, bölgede silah seslerinin duyulduğu ve UNIFIL güçlerinden 15 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. BM Lübnan Geçici Barış Gücü’nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat’tan Lübnan’a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait iki Merkava tankının, ana kapısını tahrip ederek tesise zorla girdiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ve yaklaşık 45 dakika sonra bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Ankara - aa

İsrail tankları Suriye’de

İsrail güçleri, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında zırhlı iş makineleriyle sınırı geçerek oluşturdukları mevziye iki tank konuşlandırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerine ait iki zırhlı iş makinesi, dün Suriye topraklarına geçerek Kuneytra’nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında mevzi oluşturdu. İsrail güçleri, geniş bir alandaki kazılan mevzi için toprak barikatlar inşa ederek buraya iki tank konuşlandırdı.

Söz konusu mevzi yakınındaki Tel Hara Tepesi’nde Rus askerlerine ait nokta bulunuyor. Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra illerinde az varlık göstermesine rağmen, Beşşar Esed rejimi ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyor.

Haber Merkezi

ABD İsrail’e asker gönderecek

İran, Amerikan güçlerini İsrail’den uzak tutması konusunda Washington’u uyarırken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’e bir THAAD hava savunma bataryası ve asker göndereceklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Pazar günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Başkan Joe Biden’ın talimatıyla Yüksek İrtifa Bölge Savunma Sistemi (THAAD) bataryasının konuşlandırılmasına izin verdiğini bildirdi.

Ryder, sistemin İran’ın Nisan ve Ekim aylarında İsrail’e füze saldırılarının ardından, İsrail’in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti. Ryder, “Bu adım, ABD’nin İsrail’in savunmasına ve İsrail’deki Amerikalılar’ı İran’ın olası balistik füze saldırılarına karşı korumaya yönelik kararlılığının altını çiziyor” ifadesini kullandı. İsrail’in, İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e yaklaşık 180 füze fırlattığı saldırıya askeri bir karşılık vermeye hazırlandığı düşünülüyor. VOA Türkçe’nin haberine göre THAAD bataryasının nereden geleceği açıklanmadı.

Haber Merkezi