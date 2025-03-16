İsrail’in soykırım yaptığını belgeleyen BM raporuyla ilgili AB’den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail’in Filistinlilere soykırım yaptığını ortaya koyan Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporuyla ilgili, AB’nin tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini sürekli vurguladığını, çatışmalardaki cinsel şiddeti kınadığını ve bu iddiaların bağımsız şekilde soruşturulmasını desteklediğini söyledi.

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El Anouni, “AB olarak tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini sürekli vurguladık.

İddia edilen uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kapsamlı ve bağımsız şekilde araştırılması ve hesap verebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu açıdan söyleyebileceğim şey bu” değerlendirmesini yaptı.