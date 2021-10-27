İsrail işgali 3144 yasa dışı konutla devam edecek!

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay verdi.

ABD ve Avrupa Birliğinden gelen tepkilere rağmen Tel Aviv yönetiminin yasa dışı konut inşasına onay vermesi ise dikkati çekti. Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. AA

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