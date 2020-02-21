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İsrail işgali artarak devam ediyor

21 Şubat 2020, Cuma 16:02
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900 yeni konut inşa edilmesine karar verdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doğu Kudüs'te yasa dışı konut inşa edileceği yönündeki açıklamasından sonra Bennett de benzer bir kararın Batı Şeria için alındığını duyurdu. 

Haberlerde, Savunma Bakanı Bennett'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900 yeni konut inşa edilmesi kararı aldığı, bu kararın gerekli komisyonca gelecek hafta çarşamba görüşülerek onaylanacağı belirtildi.

Konuya ilişkin Israil Today gazetesine konuşan Bennett, "Çalışıyoruz, beklemiyoruz. Bir karış toprağı dahi Araplara vermeyeceğiz. Bu hedef için de (yeni yasa dışı konut) inşa etmeliyiz." dedi.

Filistin düşmanlığı ile öne çıkan Bennett ayrıca, "Yahuda ve Samira'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim birimleri, Siyonizmin en temel direklerindendir. Bu nedenle bunları genişletmeliyiz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan iki ayrı yasa dışı Yahudi yerleşim birimine toplamda 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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