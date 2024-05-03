Beyaz Lale Anaokulu’nun Geleneksel Bahar şenliği

İzmir’in Bornova İlçesinde uzun yılların tecrübesi ve birikimi ile faaliyetini sürdüren Beyaz Lale Eğitim Kurumlarının Anaokulu faaliyeti çerçevesinde her yıl tekrarlanan Bahar şenliği Bornova Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon alanında yapıldı.
Yemyeşil çimlerle ve rengarenk çiçeklerle kaplı piknik alanında çam ağaçlarının gölgesinde yapılan piknik, çok samimi ve neşeli bir ortamda geçti.
Çocukların müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler de veliler tarafından ilgiyle izlendi.
Salih Sütçüoğlu - İzmir