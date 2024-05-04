Emeklilerden ilaç katılım payı alınmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle emeklilerden ilaç katılım payı alınması gibi uygulamaların, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtladığını, yüksek sağlık harcamalarının, yaşlıların gelirlerini büyük ölçüde azalttığını, bunun da ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden olduğunu vurguladı.

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