İsrail kana doymuyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail saldırısından kurtulabilen tek kişi Nebhan el-Meğari, ailesinin bir ay önce Refah’tan yakınlarının evine geldiğini, oruç tutmak üzere sahur yaptıkları sırada evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını söyledi. İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Megazi Kampı’nda Zaferan Camisi ile bir stadyumun çevresini hedef aldı. Bureyc Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah kentinin doğusunda ve Nusayrat Kampı’nın kuzeyinde İsrail ordusu Filistinlilerin evlerini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin Sabra Mahallesi’ndeki Selam Camisi yakınında bulunan Eşrem ailesine ait evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli can verdi. AA

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