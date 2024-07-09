İsrail kana doymuyor

İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 23 Filistinli öldü. Ayrıca Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli, kentin güneyindeki Basra Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında da 6 Filistinli öldü.

Gazze kentinin batısındaki Mina bölgesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, kentin doğusundaki Tuffah ve güneydoğusundaki Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında Gazze kentindeki Şucaiyye, Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde Filistinlilere ait konutların bir kısmı İsrail güçlerince havaya uçuruldu. İsrail ordusu, 27 Haziran’da Şucaiyye Mahallesi’ne girmiş ve bölgede yoğun saldırılar başlatmıştı. Bölgede İsrail’in havadan ve top atışlarıyla karadan saldırıları sürüyor.

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Gazze’de ölü sayısı 180 bine çıkabilir



Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023’te başlayan Hamas saldırısı ve ardından gelen İsrail’in katliam boyutuna veren karşı saldırısı ile birlikte tarihin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, bugüne kadar 37 bin 396 kişi katledildi. Ancak, bu sayı gerçekte çok daha yüksek olabilir. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’in yaptığı analizler, doğrudan ve dolaylı ölümler göz önüne alındığında, bu çatışmanın sonucu olarak toplam ölüm sayısının 180 bine ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu kriz, sadece bölgedeki fiziksel yıkımı değil, aynı zamanda insanlığın en temel ihtiyaçlarına erişimin imkansız hale geldiği bir durumu da gözler önüne seriyor. Şimdi, uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi ve insani yardım sağlanması, her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor. Karar’ın haberine göre silahlı çatışmaların, doğrudan şiddet dışında dolaylı sağlık etkileri de var. Çatışma hemen sona erse bile, önümüzdeki aylarda ve yıllarda üreme, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi nedenlerden dolayı birçok dolaylı ölüm olmaya devam edecek. Haber Merkezi