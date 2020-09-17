İsrail, Körfez ülkelerine petrol ve doğalgaz boru hattı teklifine hazırlanıyor

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes'un haberine göre, Tel Aviv, Körfez gaz ve petrolünü Avrupa'ya taşıyacak bir petrol boru hattı projesi teklifini Körfez ülkelerine sunma hazırlığı yapıyor.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes'un haberine göre, Tel Aviv, Körfez gaz ve petrolünü Avrupa'ya taşıyacak bir petrol boru hattı projesi teklifini Körfez ülkelerine sunma hazırlığı yapıyor.

Suudi Arabistan'da katılacak

Haberde, henüz diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen, Suudi Arabistan'ın da bu hatta bir istasyonla katılacağı aktarıldı.

Gazetenin plana ilişkin verdiği ayrıntılar arasında gaz ve petrolün Körfez ülkelerinden İsrail'in Elat ve Askalan kentinlerine aktarılacağı ve sonra da Avrupa ve Kuzey Amerika'ya taşınacağı bilgisi yer aldı.

Anlaşmada zımnen var

Söz konusu boru hattı projesinin geçen salı imzalanan normalleşme anlaşmasında zımnen olduğuna da değinilen haberde, "Taraflar, enerji güvenliğinin artırılması hedefiyle bölgesel taşıma sistemleri de olmak üzere enerji alanındaki projelerle iş birliğini geliştirecek ve güçlendirecektir." ifadelerinin imzalanan anlaşma maddeleri arasında bulunduğu hatırlatıldı.

Süveyş Kanalı geçiş ücretinden tasarruf edilecek

Gazete, boru hattı projesinin hedefleri arasında taşıma süresinin kısaltılması ve Süveyş Kanalı'nın baypas edilmesiyle geçiş ücretinden tasarruf edilmesi olduğunun altını çizdi.

Gazetede, projenin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ve Yemen varlığı ile Kızıldeniz girişindeki Somalili korsanların naklin güvence altında olmasına engel olduğu ve karadan boru hattının stratejik bir avantaj sağlayacağı aktarıldı. Ayrıca, projenin İsrail ekonomisine yüzlerce milyon dolarlık gelir getireceğine de işaret edildi.

Projenin ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi verilmedi.