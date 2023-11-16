"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı da yıktı

16 Kasım 2023, Perşembe 19:16
Gazze Limanı'nda kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, abluka altındaki bölgeye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında ölenlerin anısına yaptırılan anıtı da yıktı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Limanı'nın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Mavi Marmara olayları anısına yapılan anıtın yıkıldığı belirtildi.

Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı." denildi.

Açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X platformunda, "Hamas'ın saldırı amacıyla kullandığını" iddia ettiği Gazze Limanı'nda 3 askerin İsrail bayrağı açtığı bir fotoğrafı paylaştı.

Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türk vatandaşı ölmüştü. Yaralananlardan biri de daha sonra ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Mavi Marmara Şehitleri Anıtı'nı da yıktı

    Ev satışları düştü

    Batı medyası İsrail’in ekmeğine yağ sürdü

    Joe Biden’a ateşkes çağrısı

    Güvenlik Konseyi nihayet: Çatışmalara derhal ara verilsin

    İsrail’i eleştirenler susturulamaz

    Düzce’de Kudüs programı iptal edildi

    ABD kamuoyunda İsraile'e destek azalıyor

    İtalya muhalefeti: İsrail'e silah yardımı hemen askıya alınsın

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gazze'de her saatte 5 çocuk katledildi

    'Filistin'in işgali kamuoyu baskısıyla çözülebilir'

    Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar "Tıp bilimine giriş" dersinde anlatılacak

    İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

    Ekim ayının konut satış istatistikleri açıklandı

    Yine İsrail'i savundu

    'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

    Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak
    Ahmet BATTAL

    Sarı öküz meseli ve yargı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Said Nursî düşmanlığı
    Süleyman KÖSMENE

    “Sessiz olun, çıkarınız elden gider!”
    Mikail YAPRAK

    “Gözünü toprak doyursun”
    Ali FERŞADOĞLU

    Aldatmanın sebepleri ne?
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı esas tut ve yalnız rıza-i İlâhîyi düşün
    Sebahattin YAŞAR

    Dindar İsevîlerle Filistin için dua ettik - Her programın bir hikâyesi var - 2
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.