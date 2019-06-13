"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İsrail Mescid-i Aksa görevlilerini gözaltına aldı

13 Haziran 2019, Perşembe 12:41
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinden 3 görevliyi gözaltına aldığını belirtti.

Dibs, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa İmar Dairesi, Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve İmar Dairesi'ne bağlı görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail polisi, daha önce de Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına almış, bazılarına Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Yahudileştirme politikalarına maruz kaldığı ve buna karşı sadece murabıtların (gönüllü bekçilerin) mücadele ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor

AA

Etiketler: İsrail, Mescid-i Aksa, Kudüs, Yahudi
Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya YPG göndermesi

    Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol gemisi saldırıya uğradı

    İsrail Mescid-i Aksa görevlilerini gözaltına aldı

    'Tanımadığımız kişilerle konuşmak insanı mutlu ediyor'

    İmar barışı başvuruları 15 Haziran'da bitiyor

    Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

    Suriyeli muhalifler İdlib'de 4 yerleşim yerini rejimin elinden aldı

    İdlib'de Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı

    'Türkiye, ABD'ye YPG konusunda baskı yapıyor'

    Türkiye'deki trans yağ kullanımı mercek altında

    İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası

    Trump'tan Polonya'ya asker gönderme planı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu

    AB’ye üyelik egemenliği güçlendirir

    Katarlılar yatırımını çekti

    Ekrana uzun süre bakmak uyku sağlığını bozuyor

    Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir

    Acılı ailelere plastik mermili müdahale
    📷

    Tefekkür Penceresi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    Mikail YAPRAK

    İstanbul’u alan...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.