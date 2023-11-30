İsrail ordusu esirleri bekleyenlere ateş açtı

İsrail askerlerinin gece İsrail hapishanesinden serbest bırakılacak Filistinli esirlere açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da serbest bırakılacak Filistinlileri bekleyenlere açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Fadi Mueyyid Bedran öldü. Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 247, yılbaşından bugüne kadar ise 455 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabilmişti. İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etmişti. Askerler, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak kauçuk kaplı mermilerle ateş açmıştı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralanmıştı. Batı Şeria'da 18 yılın "en kanlı" dönemi yaşanıyor BM'ye göre, İsrail ordusunun orantısız güç kullanması ve silahlı Yahudi yerleşimcilerin artan saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da son 18 yılın en kanlı dönemi yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve silahlı yerleşimcilerin saldırılarıyla 171 Filistinlinin öldürüldüğü 2022 yılı, BM'nin bölgedeki can kayıplarını kayıt altına almaya başladığı 2005'ten sonra "en kanlı yıl" olarak açıklanmıştı. Batı Şeria'da bu yıl 7 Ekim'e kadarki dönemde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 200'den fazla Filistinli, İsrail şiddeti sonucu ölmüştü. AA

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