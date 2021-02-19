İsrail, tarım arazisini sular altında bıraktı

İsraİl’İn yağmur sularını biriktirdiği barajları açması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi’nin doğu sınırına yakın tarım arazileri bir ay içinde ikinci kez sular altında kaldı.

Filistin Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail, barajlara bağlı kanalları Gazze’nin doğu sınırındaki Şucaiyye Mahallesi’ne doğru açtı. Bunun sonucunda bölgede 500 dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve ürünler zarar gördü. Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi. Şimali, “Arazimdeki yumrulu tarım ürünleri, hububat ve yapraklı bitkilerin tamamı telef oldu. Zarar 15 bin doların üzerinde” dedi. Filistinli çiftçi, İsrail’in su kanallarını bu yıl ikinci kez Gazze yönüne doğru açtığını, ayrıca daha önce de tarım arazilerine kimyasal ilâç püskürttüğünü aktardı. AA

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