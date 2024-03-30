İsrail, uluslararası alanda “sıkışıp kaldı”

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarındaki tutumunu eleştirdiği ülkesinin, Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ve rehineler konusunda uluslararası alanda “sıkışıp kaldığını” belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kendisini savaş kabinesine dahil etmediği için geçen hafta hükümetteki görevinden istifa eden Saar, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sonlandırmasına dair artan uluslararası baskılara ilişkin konuşan Saar, “Dünyanın İsrail’in savaşı bitirmesini istediği açık. ABD yönetiminin çeşitli nedenlerle savaşın bitmesini istediği açık. Bu nedenle İsrail herkese karşı tek başına durmak zorunda.” ifadelerini kullandı. Ülkesinin Gazze’deki saldırılarındaki tutumunu eleştiren Saar, “Her yönde sıkışıp kaldık. Gazze’de sıkıştık. Lübnan sınırında sıkıştık. Rehineler konusunda ve uluslararası alanda sıkıştık.” değerlendirmesinde bulundu. Saar, Hamas’ın askeri kanadı ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin “teslim olması” ve Gazze’den başka ülkelere “sürgüne gönderilmesi” gerektiğini savundu. AA

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