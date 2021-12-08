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8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail, utanç duvarını tamamladı

08 Aralık 2021, Çarşamba 01:32
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin çevresine ördüğü 65 kilometre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğindeki beton duvarın tamamlandığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı ile ordusu tarafından ortaklaşa inşa edilen duvarın tamamlanması münasebetiyle ülkenin güneyinde bir tören düzenlendi. Törene İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Konuya ilişkin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Duvar, birbirini tamamlayan 5 unsur içeriyor. Sensörlü bir yeraltı bariyeri, 6 metreden daha yüksek bir akıllı çit, denizden izinsiz girişleri tespit etmek için araçlar içeren bir deniz bariyeri, uzaktan kumandalı bir silah sistemi, bir dizi radar ve kamera ile kokpitlerden oluşuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yapımı 3,5 yılda tamamlanan ve 1200'den fazla işçinin çalıştığı duvarın, 65 kilometre uzunluğunda olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi sınırı boyunca örülen duvarın inşası için 6 beton istasyonu kurulduğu, yaklaşık 220 bin beton kamyonu ile 140 bin ton demir ve çeliğin kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın, "Bu duvar Hamas'ı geliştirmeye çalıştığı yeteneklerin birinden yoksun bırakıyor. Ayrıca bu yapı, örgüt ile güney İsrail sakinleri arasına demir bir duvar, sensörler ve beton yerleştiriyor." şeklindeki ifadelerine de yer verildi.

Gantz, Gazze Şeridi'ndeki durumun değişmesinin "Hamas'ın askeri olarak desteklenmesinin durdurulması, uzun vadeli bir ateşkes ve İsrailli esir askerlerin iadesine" bağlı olduğuna belirterek, Hamas'ın bu durumlarla ilgilenmesi ve tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail bir taraftan da işgal altındaki Batı Şeria'nın içinden geçen ve Batı Şeria'yı işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail kentlerinden ayıran ve 2002 yılında inşa etmeye başladığı Ayrım (Utanç) Duvarı'nı tamamlamaya çalışıyor. İsrail söz konusu duvarı "güvenlik nedenleriyle" inşa ettiğini ileri sürse de, Filistinliler ile Birleşmiş Milletler (BM) duvarın "Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etmek için" yapıldığını söylüyor.

AA

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