İsrail, yapım aşamasındaki bir camiyi yıktı

İsraİl güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde inşaat halindeki bir cami ve su kuyusunu yıktı.

Bölgedeki okulun müdürü Muhammed Yetimin, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yıkım ekipleriyle El-Halil’in güneyindeki Um Kussa’ya geldiğini ve bölgeyi güvenlik çemberine aldığını söyledi. Yetimin, İsrail güçlerinin burada yaklaşık 140 metrekare üzerine inşa edilmekte olan caminin temelini ve sütunlarını yıktığını ifade etti. İşgal güçlerinin ayrıca cami inşaatının yanında yer alan okulun yararlandığı su kuyusunu da kullanılamaz hale getirdiğini aktaran Yetimin, bölge sakinlerine birkaç gün önce caminin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağına dair uyarı gönderildiği bilgisini paylaştı. AA

Okunma Sayısı: 434

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.