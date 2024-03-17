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17 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail, yardımları kasten engelliyor

17 Mart 2024, Pazar 02:49
BM TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL, GAZZE’YE YARDIM GİRİŞLERİNİN YETERSİZLİĞİNİN İSRAİL’İN SINIR GEÇİŞLERİNİ KISITLAMASI SEBEBİYLE OLDUĞUNU VURGULAYARAK, “SINIRDAKİ KONTROLLERİN İNSANİ YARDIMLARIN GİRMESİNİ ENGELLEDİĞİNE DAİR PEK ÇOK DELİL VAR.” DEDİ.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’ye yardım girişlerinin yetersizliğinin İsrail’in öne sürdüğü gibi Birleşmiş Milletler’in (BM) kapasite eksikliğinden değil, İsrail’in sınır geçişlerini kısıtlaması sebebiyle olduğunu vurgulayarak, “Sınırdaki kontrollerin insani yardımların girmesini engellediğine dair pek çok delil var.” dedi.

Borrell, ABD merkezli PBS televizyonuna konuk olarak Ukrayna ve Gazze’ye ilişkin soruları cevapladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada “İsrail’in Gazze’de açlığı savaş silahı olarak kullandığı” yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Borrell, şunları söyledi: “Gazze’de açlık olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, Gazze’de açlık var. Yüz binlerce insan kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölüyor, aralarında beslenme nedeniyle ölen çok sayıda çocuk da var. Eğer açlık varsa, neden açlık var? Bu insanları desteklemek için yeterli insani yardım girmediği için olabilir mi? Peki neden? Çünkü İsrail sınırı kontrol ediyor ve insani yardımın girmesine izin vermiyor. Yani mantıksal sonuçları bu, değil mi? İnsani yardımın gelmesini engelliyorsunuz ve insanlar açlıktan ölüyor, bu mantıklı bir sebep sonuç ilişkisi değil mi?”

 

AA

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